lunes, mayo 4, 2026
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Llaman a licitación para la semaforización de tres esquinas bahienses

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca llamó a licitación para la semaforización de tres esquinas de Bahía Blanca.

Según el decreto 900/2026, una de las convocatorias es para semaforizar la intersección de las calles Cambaceres y Parera, con un presupuesto oficial de $49.629.200, a realizarse mediante sistema de contratación de ajuste alzado, con precio tope, sin redeterminación de precios y con un anticipo financiero del 20%.

También se llama a licitación para la instalación de semáforos en avenida 14 de Julio y Cambaceres, con un presupuesto oficial de $73.481.100, de acuerdo a lo que establece el decreto 901/2026, y en la intersección de avenida Arias y Maestro Piccioli, con un presupuesto de $58.182.000, según el decreto 903/2026.

El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo el 19 de mayo de 2026, a las 10, en la Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos.

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