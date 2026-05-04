Se disputó la sexta fecha del fútbol femenino: resultados, goleadoras y tablas de posiciones
Se disputó este fin de semana la sexta fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, con estos resultados:
PRIMERA DIVISIÓN A
Libertad 0 – Tiro Federal 1 (Morena Juárez)
La Armonía 1 (Lara Saibene) – Sporting 2 (Rocío Troncoso y Sofía Mattos)
Bella Vista 1 (Rocío Castellano) – Villa Mitre 4 (Lucrecia Semper -2-, Agustina Rodríguez y Sol Menéndez Perrone)
AEC 0 – STMBB 2 (Valeria Navarrete y Lujan Díaz)
PRIMERA DIVISIÓN B
Huracán 0 – Estrella de Oro 2 (Mariana González y Luana Anfossi)
SPIQPYA 3 (Renata Segovia, Sofia Trejo y Paula Rodríguez) – Sansinena 0
Pacifico (C) 0 – Rosario PB 9 (Bárbara Aguirre -4-, Carolina Díaz -3-, Juliana Ruiz y Julieta Díaz)
Olimpo 0 – Liniers 6 (Isabella Pezzutti -3-, Aylén Márquez, Lola Podestá y Paulina Acevedo)
Libre: San Francisco