Se disputó la sexta fecha del fútbol femenino: resultados, goleadoras y tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

Se disputó este fin de semana la sexta fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, con estos resultados:

PRIMERA DIVISIÓN A

Libertad 0 – Tiro Federal 1 (Morena Juárez)

La Armonía 1 (Lara Saibene) – Sporting 2 (Rocío Troncoso y Sofía Mattos)

Bella Vista 1 (Rocío Castellano) – Villa Mitre 4 (Lucrecia Semper -2-, Agustina Rodríguez y Sol Menéndez Perrone)

AEC 0 – STMBB 2 (Valeria Navarrete y Lujan Díaz)

PRIMERA DIVISIÓN B

Huracán 0 – Estrella de Oro 2 (Mariana González y Luana Anfossi)

SPIQPYA 3 (Renata Segovia, Sofia Trejo y Paula Rodríguez) – Sansinena 0

Pacifico (C) 0 –  Rosario PB 9 (Bárbara Aguirre -4-, Carolina Díaz -3-, Juliana Ruiz y Julieta Díaz)

Olimpo 0 – Liniers 6 (Isabella Pezzutti -3-, Aylén Márquez, Lola Podestá y Paulina Acevedo)

Libre: San Francisco

