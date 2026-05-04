La inflación de abril en Bahía Blanca fue de 2,6% (Creebba)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) mostró una variación del 2,6% durante el mes de abril, 0,3% por debajo del registro del mes previo.

Con este resultado, la inflación acumulada ascendió a 11,1% en el primer cuatrimestre del año, en tanto que la variación interanual se mantiene estable ubicándose en 30,8%.

Durante el mes de abril, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Transporte y comunicaciones, el cual registró un crecimiento del 4,4% como consecuencia de variaciones en combustibles y lubricantes (10,5%), seguros, estacionamientos y otros servicios (3,1%) y telefonía internet y comunicaciones (2,7%).

Cabe destacar que gran parte del incremento registrado en el capítulo responde al denominado “efecto arrastre” que los combustibles tuvieron en el mes en cuestión.

En segundo orden, Educación evidenció un crecimiento del 3,8% explicado principalmente por alzas en educación

formal (4,9%) y otros servicios educativos tales como cursos de idiomas, computación, entre otros (3%).

Salud se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,1%, traccionado por incrementos en servicios médicos y odontológicos (4,3%), servicios prepagos y auxiliares (3,6%) y medicamentos (2,2%), entre otros.

Por último, Vivienda exhibió una variación del 2,7%, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los subgrupos vinculados a las tarifas de servicios públicos.

En concreto, servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,9%) y electricidad (2,5%). A su vez, alquiler de la vivienda y materiales y mano de obra registraron incrementos similares (2,8% y 2,4% respectivamente).

Durante abril, los bienes y servicios de la categoría Núcleo se ubicaron por encima del resto, registrando un aumento del 3,1% en relación al mes anterior. Esta variación se explica principalmente por alzas en clubes y espectáculos deportivos (18,2%), pescados y mariscos (10,7%), combustibles y lubricantes (10,5%), conservas y preparados de pescado (10,3%), muebles y accesorios (10%), blanco y mantelería (8,3%), soda y agua mineral (7,9%), por citar los incrementos más relevantes.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Regulados cuya tasa de crecimiento ascendió a 2,6% desacelerándose 1,5

puntos en relación a marzo. Se destacan educación formal (4,9%), servicios sanitarios, gas y otros combustibles

(2,9%) y electricidad (2,5%).

Por último, la categoría Estacional volvió a exhibir un retroceso, en este caso de -2,2%. Las variaciones más importantes se dieron en transporte por turismo (9%) y ropa exterior para mujer (1,6%).

Por el lado de las bajas se destacaron las frutas frescas (-13,3%), hoteles y excursiones (-7,4%) y calzado para mujer (-2,3%).