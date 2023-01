Defienden Precios Justos como herramienta para bajar la inflación

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, defendió este lunes la vigencia del programa Precios Justos como herramienta para bajar la inflación, de tal manera que en el segundo trimestre se llegue a “una cifra que tenga un 3 adelante”.

También pidió diferenciar “lo principal de lo accesorio” ante los cuestionamientos por la intervención de sindicatos y organizaciones sociales en la implementación del acuerdo.

“Podemos discutir si los trabajadores deben participar o no, pero ¿Qué es lo importante para que se bajen los precios, que se cumpla el acuerdo o quién lo controla? Si el acuerdo se cumple, a mí no me preocupa que me controlen”, señaló De Mendiguren, en referencia a las discusiones en torno a la viabilidad de habilitar a gremios y organizaciones sociales para controlar el cumplimiento del acuerdo.

En otro orden, el funcionario expresó que en las discusiones paritarias se debe tener en cuenta “la inflación futura”, porque si se inician las deliberaciones considerando la inflación pasada, “le echaste nafta al incendio”.

El secretario de Industria destacó la mejora en los números de la macroeconomía, pero advirtió que la “obsesión” del Gobierno “está en temas como la inflación y la recuperación del poder adquisitivo del salario.

“No es que estemos satisfechos, pero se minimiza el hecho de que hayamos podido torcer la tendencia al alza de la inflación”, señaló, para agregar que “si se proyectaba agosto, cuando teníamos una inflación del 7,4%, en doce meses daba 140% y todos hablaban de la hiper y las tres cifras”.

Tras remarcar que “ahora estamos cerrando en 4,9%, 5,1%, que cuando se proyecta está dando 80%”, De Mendiguren subrayó que se está yendo por “un camino que tiene que ver con bajar la inflación para poder recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Comentarios

comentarios