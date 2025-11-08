sábado, noviembre 8, 2025
Definieron un nuevo aumento y bono para las empleadas domésticas

La Comisión de Trabajo en Casas Particulares definió un nuevo aumento de las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento es de 2,7%. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta $14.000.

El ajuste salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. La actualización de las remuneraciones básicas fue acordada este viernes 7 de noviembre en la Secretaría de Trabajo.

Se espera que la próxima semana el Gobierno formalice las nuevas escalas salariales con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial.

El acuerdo paritario incorporó una suma no remunerativa de $14.000 para un grupo trabajadores de casas particulares.

El bono será otorgado para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana en noviembre. En diciembre y en enero de 2026, el mismo grupo volverá a recibir la suma no remunerativa.

