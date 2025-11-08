Temporal con fuertes ráfagas de viento y granizo afectó a varios municipios de Misiones

Un temporal con ráfagas intensas, lluvias abundantes y caída de granizo golpeó este viernes a distintas localidades de la zona centro de Misiones y generó daños materiales, caída de árboles y cortes de energía.

Los municipios más afectados fueron Campo Grande, 25 de Mayo y Colonia Alberdi, aunque también se reportaron daños en Leandro N. Alem, Villa Bonita, General Alvear y otras localidades cercanas.

El fenómeno, que se desarrolló entre la mañana y la tarde, tuvo distinta duración según el área, pero en la mayoría de los casos bastó con pocos minutos de viento fuerte para provocar severos inconvenientes.

En Campo Grande, las ráfagas ocasionaron voladuras de techos, caída de árboles y rotura de postes del tendido eléctrico. En 25 de Mayo, el vendaval derribó cables y afectó varias viviendas, dejando zonas sin suministro de energía.

El fenómeno meteorológico fue resultado del ingreso de un frente frío con aire húmedo e inestable que provocó tormentas localizadas y ráfagas que, en algunos puntos, superaron los 80 km/h. Aunque de corta duración, el temporal dejó una serie de daños materiales que demandan reparaciones inmediatas. (Misiones On Line)