Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en Bahía: dónde y cuándo

De La Bahía 915

Este sábado 8, de 9 a 13, en la Sociedad de Fomento Bella Vista, Charcas 906, escribanos brindarán asesoramiento gratuito a la comunidad.

La jornada, organizada junto al Colegio de Escribanos y el Municipio, abordará temas como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades y protección de la vivienda familiar, entre otros.

La actividad forma parte de una iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argentino, que se realiza en simultáneo en todo el país para acercar el servicio notarial a los vecinos.

