¿Déjà vu en la final de Libertadores? Fluminense y Estudiantes se oponen

Las apuestas y la historia reciente juegan en contra, pero Fluminense y Estudiantes de La Plata son los únicos equipos capaces de evitar que el trofeo de la Copa Libertadores vuelva a quedar en manos de Palmeiras o Flamengo.

El Flu y el Pincha cedieron terreno en casa en las semifinales de ida la semana pasada, aunque confían en revertir la situación en las revanchas del miércoles y el jueves para pelear por la corona el 28 de noviembre en Montevideo.

Palmeiras profanó el Maracaná con una victoria 2-1 y Flamengo empató 0-0 en su visita a Argentina, unos resultados que los acercan a repetir la final del año pasado. Entonces, el Fla se impuso en Lima y se convirtió en el primer tetracampeón brasileño.

Pero aquella no fue la única vez que los colosos de Sao Paulo y Rio de Janeiro pelearon por el cetro más codiciado del continente: en 2021, también en la capital uruguaya, el encuentro se saldó con victoria del Verdão.

¿Fluminense y Estudiantes podrán quebrar los pronósticos y el dominio de sus adversarios, ganadores entre los dos de cinco de las siete últimas Libertadores? ¿El Pincha podrá despedazar el imperio brasileño, que ha puesto campeón desde 2019?

Tricolor, a la carga

El primer finalista se conocerá el miércoles en Sao Paulo, la casa de un Palmeiras que busca evitar lo sucedido en 2025, cuando se fue en blanco de las grandes citas y Flamengo se quedó con la Libertadores y el Brasileirão.

Con un fútbol poco vistoso pero tremendamente efectivo, los pupilos del entrenador portugués Abel Ferreira asaltaron el Maracaná con goles del argentino José Manuel “Flaco” López y Marlon Freitas.

El juvenil Wesley Natã, con un tanto en el descuento, dejó con vida al Flu y su corte de veteranos rendidores de cara a su visita al césped sintético de la capital paulista (00H30 GMT del jueves).

La suplencia de los cariocas cayó 2-1 ante el Santos de Neymar el domingo en Rio y perdió la chance de meter al equipo en el podio de la liga, aunque con pocas chances de pelear por la corona a falta de siete fechas para el final.

El entrenador Marcão viajará a Sao Paulo con todo su arsenal a disposición, salvo la probable baja del volante Martinelli, lesionado en la ida. Campeón en 2023, el Flu busca la remontada para acceder a su tercera final copera.

Palmeiras, por su parte, mantuvo viva la descarnada pugna con el Fla por la punta de la liga. Venció 2-0 en casa del Athletico Paranaense el sábado con un once mixto y un hombre menos desde el minuto 43.

“Cuando tienes jugadores con este espíritu, sin egos y agradecidos, cualquier táctica que el técnico escoja, funciona”, dijo Ferreira, artífice de dos de las tres Libertadores conquistadas por su equipo (2020 y 2021).

El gigante paulista no quiere nada menos que el boleto a su octava final de Libertadores, que sería la quinta en esta década.

Por la sorpresa

Con un brasileño asegurado en la cita en Montevideo, la esperanza de romper la hegemonía reciente del gigante latinoamericano en el certamen pasa por Estudiantes.

El Pincha, místico por excelencia, se anima con dar la sorpresa del torneo para regresar a una instancia que no pisa desde que bordó su cuarta estrella, en 2009.

Pero la tarea luce titánica: para ello no solo debe irrespetar el Maracaná el jueves (00H30 GMT del viernes), sino también doblegar a una de las nóminas más poderosas de América, que cuesta cuatro veces más que la suya.

“La llave está totalmente abierta y vamos a ir a Brasil a buscar la clasificación”, dijo el técnico uruguayo Alexander “Cacique” Medina.

Estudiantes, que pelea por clasificar a octavos de final del Clausura argentino, ya dio muestras de sus capacidades defensivas al evitar que el club más popular de Brasil rematara directamente a su arco en el juego de ida.

Pero el Mengão, dirigido por el portugués Leonardo Jardim, cuenta con un arsenal ofensivo de cuidado y una sed insaciable de seguir engordando su palmarés.

El Fla aventaja por un punto al Palmeiras en lo más alto del Brasileirão, tras golear 3-0 el domingo de visita al Bahia, y la obsesión de su inmensa hinchada es conquistar su quinta Libertadores… o morir en el intento.