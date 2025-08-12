Delivery de droga: condenan a un hombre por tener y vender marihuana

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Walter Alejandro Picco a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por tener y comercializar droga en Punta Alta.

Según la causa investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, Picco vendió estupefacientes durante el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019, usando su teléfono celular – que fue secuestrado en el allanamiento que se realizó en 2019 en su casa- Facebook y Messenger con la modalidad de encuentros en lugares previamente acordados.

También, se determinó que vendió marihuana entre el 6 de junio de 2023 y el 9 de noviembre de 2023 a través de su teléfono que se le incautó en otro allanamiento que se llevó a cabo el 6 de diciembre de ese año en calle Hipólito Irigoyen 782 de la localidad de Punta Alta.

Además, se le endilgó haber tenido en su poder, con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores marihuana, semillas de cannabis y plantines que fueron secuestrados por los efectivos policiales en ese último procedimiento.

Los expertos determinaron que con el material secuestrado se podrían confeccionar 458 cigarrillos.

De los teléfonos secuestrados surgieron numerosas conversaciones, que fueron transcritas durante la investigación, y que dieron sobrada cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba.