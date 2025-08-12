Estudiantes de La Plata visita a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ueno La Nueva Olla, que tiene capacidad para 45 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de terminar primero en el dificilísimo Grupo A, en el que terminó por encima de Botafogo de Brasil, que es el último campeón de la Copa Libertadores, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela.

En lo que respecta al plano local, el “Pincha” tuvo un muy buen comienzo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se ubica segundo en la Zona A con nueve puntos.

El equipo de La Plata quiere meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez desde 2022, año en el que cayó en dicha instancia ante Athletico Paranaense de Brasil.

Cerro Porteño, por su parte, pasó con lo justo en el Grupo G, ya que terminó segundo con solo siete puntos.

El conjunto paraguayo, que es dirigido por el argentino Diego Martínez, intentará dar la sorpresa ante uno de los mejores planteles del continente para clasificarse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores luego de seis años. (NA)