Demoran a dos personas por agredir a un hombre

La Policía demoró a Anabela Cecilia Bustos (32) y posteriormente a Damián Velázquez (39), sindicados como presuntos autores de una violenta agresión contra un hombre de 30 años, en el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de arma impropia.

El hecho se registró alrededor de las 17 en inmediaciones de 1810 y Monteagudo, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara que varias personas se encontraban agrediendo a un hombre.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al damnificado con múltiples lesiones, consciente aunque inicialmente con dificultades para movilizarse y comunicarse, por lo que fue inmediatamente asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Penna.

A partir de los testimonios recabados en el lugar se estableció la presunta participación de un hombre y una mujer en la agresión.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, Bustos fue observada circulando por el sector y reconocida por personal policial, procediéndose a su inmediata aprehensión.

Asimismo, se secuestró una llave francesa que habría sido utilizada para golpear al damnificado, además de las zapatillas que llevaba colocadas, las cuales presentaban manchas hemáticas, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Posteriormente, Velázquez también fue aprehendido y conducido a la comisaría Primera.

De acuerdo con el informe médico, el damnificado ingresó al centro asistencial con diagnóstico de traumatismos múltiples, presentando particularmente lesiones en el rostro y restos hemáticos, sin sangrado activo al momento de la evaluación. Se encontraba lúcido y orientado, permaneciendo en el sector de emergencias del Hospital Penna.

Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.