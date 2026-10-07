Ya tiene fecha confirmada la carrera-caminata “Yo corro por la inclusión” de Integrar

La carrera-caminata “Yo corro por la inclusión” fue declarada de Interés Municipal de la ciudad de Bahía Blanca. La actividad se realizará el 15 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, y es organizada por Integrar, Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down.

La propuesta se realiza desde 2013 con el objetivo de concientizar y sensibilizar sobre las capacidades de las personas con discapacidad y promover mejores oportunidades y condiciones.

La carrera cuenta además con la aprobación de la Asociación Bahiense de Atletismo.