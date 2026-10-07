Santa Fe desdobla las elecciones provinciales y mantendrá las primarias

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones locales de las nacionales en 2027.

Las votaciones primarias se realizarán en abril y los comicios generales en junio.

El funcionario explicó que el ordenamiento busca evitar que se mezclen los debates locales con los del país, además de cumplir con un impedimento constitucional provincial para unificar los plazos.

Con esta resolución, el distrito se suma a otras provincias como Tucumán y Salta, que adoptaron calendarios diferenciados para evitar el efecto de arrastre en las urnas.

La medida generó cuestionamientos en la oposición: el dirigente Diego Giuliano criticó la fijación de las fechas sin previo diálogo, en tanto el legislador Marcelo Lewandowski consideró previsible el esquema anticipado.