miércoles, octubre 7, 2026
La Región

Coronel Pringles: lo acusan de matar a un gato con un aire comprimido

De La Bahía Noticias

La Policía de Coronel Pringles allanó un domicilio en el marco de una causa de maltrato animal.

La denuncia había sido presentada el 26 de septiembre por una vecina, quien señaló que su mascota, un gato, habría muerto tras ser alcanzado por un disparo de un arma de aire comprimido.

Este martes 6 de octubre se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Amirin al 40 y calle 18, donde se secuestró un rifle de aire comprimido marca Fox

Por el hecho fue imputado el morador de la vivienda, identificado como Carlos Noli. Las actuaciones quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles.

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