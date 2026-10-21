Suárez: un hombre fue detenido con droga y se negó a declarar

Un hombre identificado como Nahuel Walter Raúl “Paco” Martínez fue detenido en las últimas horas en Coronel Suárez, imputado por dos hechos de tenencia simple de estupefacientes en concurso real.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido de la fiscalía Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero. La detención se concretó en la vía pública, por personal de la Estación Comunal de Suárez.

La investigación comenzó el 29 de noviembre de 2025, a partir de un allanamiento realizado en el marco de otra causa en una vivienda ubicada en República Argentina al 300.

En ese procedimiento, los efectivos secuestraron ocho envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon.

Tras la detención de Martínez, la Policía realizó un nuevo allanamiento en su domicilio, donde incautó más dosis de cocaína y marihuana entre las pertenencias del sospechoso.

Según se informó, el hombre cuenta con dos condenas previas, una por violencia de género y otra por encubrimiento. En ese contexto, la Justicia ordenó su inmediata detención.

Luego de ser trasladado a sede judicial, Martínez fue indagado por el fiscal Del Cero, pero se negó a declarar, en ejercicio de su derecho constitucional. Finalmente, quedó formalmente procesado por dos hechos de tenencia simple de estupefacientes.