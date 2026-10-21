Allanaron una vivienda en Juan A. Pradere por el robo de 20 corderos

La fiscalía Nº 7 de Bahía Blanca investiga un presunto caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural de Juan A. Pradere, partido de Patagones.

En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en la vivienda de un hombre sospechado de participar en el hecho, donde se secuestraron carne, elementos de faena, teléfonos celulares y una camioneta.

La investigación está a cargo de la fiscal Marina Marcela Lara, con intervención del Equipo de Delitos Rurales. La fiscalía solicitó la orden de allanamiento, registro y secuestro al Juzgado de Garantías Nº 3.

La causa se inició a partir de la denuncia del propietario del establecimiento rural “Chañares Grandes”, quien el pasado 12 de octubre constató la faltante de 20 corderos.

Según la investigación, los animales habrían sido sustraídos luego de ser arrinconados contra el alambrado del predio y mediante el uso de un vehículo.

Entre las pruebas reunidas se encuentran rastros de neumáticos que coincidirían con los de la camioneta del sospechoso, pisadas halladas en el lugar del hecho y testimonios que señalarían la presencia del hombre merodeando por la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 10, sin número, de Juan A. Pradere.

Allí, los investigadores secuestraron elementos de faena, carne de cordero y de ñandú conservada en un freezer, teléfonos celulares y una camioneta Volkswagen Amarok gris que habría sido utilizada en el hecho.

El análisis de los elementos incautados permitirá determinar los próximos pasos de la investigación.