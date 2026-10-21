Reprogramaron para abril de 2027 el juicio contra María Marta Corrado por presunta estafa

La jueza subrogante del Juzgado Correccional Nº 2, María Mercedes Rico, fijó para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril de 2027 el debate oral y público contra María Marta Corrado, imputada por el delito de estafa.

Según la acusación, Corrado habría realizado maniobras para desapoderar de la herencia de su ex cuñado, Adolfo José Luis Herro, fallecido el 25 de julio de 2005, a su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

La investigación sostiene que un grupo de familiares y conocidos habría llevado adelante distintas acciones para vaciar el patrimonio sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.

En octubre de 2022, otros seis integrantes de ese entorno familiar y social fueron juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani. Sin embargo, el fallo fue recurrido y todavía se encuentra pendiente de una resolución definitiva.

La acusación fiscal estará a cargo del doctor Gabriel Lopazzo. El juicio se desarrollará en el tercer piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34, en Bahía Blanca.

El debate había sido programado inicialmente para el 19 de octubre pasado, pero debió suspenderse por razones de salud del defensor de la imputada. Ahora, la Justicia estableció nuevas fechas para la realización del proceso.