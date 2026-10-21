Mandolesi Burgos: “El puerto de Bahía Blanca recibe hasta el 30% de su carga por tren”

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, advirtió sobre la necesidad de preparar trabajadores para cubrir la demanda laboral que generarán las nuevas plantas industriales. Entre los oficios requeridos, mencionó soldadores, cañistas, montadores y electricistas.

El titular del ente portuario expresó su preocupación por acercar las grandes inversiones a la vida cotidiana de los vecinos de Bahía Blanca e Ingeniero White, con el objetivo de que más jóvenes puedan capacitarse para acceder a los empleos que se crearán y que el crecimiento se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de la comunidad.

En ese sentido, sostuvo que los oficios vinculados a la construcción, en particular los relacionados con la UOCRA, tendrán una alta demanda. “Son rubros que se van a necesitar mucho y no va a alcanzar”, afirmó.

Por eso, señaló que trabajan en la búsqueda de alternativas de formación y especialización para quienes ya cuentan con conocimientos en esos sectores, además de promover la incorporación de trabajadores que puedan capacitarse en los oficios requeridos por las empresas.

El desarrollo ferroviario, clave para la logística portuaria

Por otra parte, Mandolesi Burgos remarcó la importancia de mejorar la conexión ferroviaria entre Vaca Muerta, Neuquén y el puerto de Bahía Blanca.

Recordó que el puerto cuenta con conexiones terrestres y ferroviarias con el resto del país y destacó la importancia histórica de la ciudad como plaza ferroviaria. Actualmente, hasta el 30% de la carga que recibe el puerto llega por tren.

“Conocemos del tema y sabemos de los beneficios que podría tener mejorar esa red ferroviaria, tanto hacia el norte de la Argentina como hacia Neuquén”, señaló.

En ese marco, consideró necesario que los planes de desarrollo ferroviario avancen y se concreten para mejorar la logística y reducir los costos. (Infobae)