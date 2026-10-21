Milei reivindicó la conquista española de América y la calificó de “hazaña civilizatoria”
El presidente Javier Milei reivindicó este miércoles la conquista española de América durante su discurso en el Nueva Economía Fórum de Madrid.
Sostuvo que España llevó la civilización occidental al continente y calificó ese proceso como una “hazaña civilizatoria”.
El mandatario destacó que la influencia española permitió incorporar instituciones, conocimientos y valores vinculados al cristianismo.
También recordó que Manuel Belgrano estudió en España y se nutrió de las ideas del liberalismo, y que Hispanoamérica alcanzó su independencia de la Corona española bajo el liderazgo de figuras como José de San Martín.
Además, reivindicó los vínculos históricos entre Argentina y España, incluidos los movimientos migratorios entre ambos países.
En sus declaraciones, Milei afirmó: “[España] es la que trajo la civilización occidental a América”.
Agregó: “Esta hazaña civilizatoria es y debe ser siempre un motivo de orgullo para España, pues nos dio a los hispanoamericanos las instituciones, el conocimiento, la religión, el progreso y la incorporación al mundo”.
Describió una tradición que “comienza en Grecia, atraviesa Jerusalén, funda Roma y se solidifica en Europa de la mano del cristianismo”.
Señaló que se trata de “un legado de amor por los valores, el descubrimiento, las ideas y fundamentalmente por la libertad en sus múltiples formas, es una herencia que busca permanentemente elevar al hombre por sobre las condiciones a las que la naturaleza lo somete, siendo consciente del enorme esfuerzo y disciplina que ello implica”.
Y concluyó: “Precisamente por esto nos sabemos herederos y beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria, y por ese motivo seguimos manteniendo un vínculo con España profundo y estrecho”.