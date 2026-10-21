[VIDEO] Detienen a un hombre que dañó vidriera de local gastronómico

El intendente Federico Susbielles señaló que en la ciudad “se protege la propiedad privada”, luego de que a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal se identificara a un hombre que dañó la vidriera de un local gastronómico y “se dio a la fuga con pasmosa tranquilidad”.

Según el comunicado difundido en redes, las autoridades municipales localizaron al sospechoso y dieron aviso a la Policía Bonaerense, que lo detuvo en el acto.

“Seguimos trabajando para fortalecer la prevención, cuidar a nuestros vecinos y comerciantes y construir una ciudad cada día más hostil con los delincuentes”, expresó Susbielles.