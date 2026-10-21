La Provincia aprobó restricciones al uso de celulares en las escuelas

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que limita el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, durante toda la jornada escolar.

La normativa establece que los alumnos solo podrán utilizar pantallas con autorización expresa de los docentes y con fines pedagógicos. La medida modifica una ley anterior para incorporar al nivel secundario a estas restricciones.

La prohibición general alcanza a los horarios de clase, mientras que las pautas para el uso de dispositivos durante los recreos quedarán a cargo de las autoridades correspondientes.