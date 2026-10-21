Una beba de un año murió tras ser atropellada por el auto de su padre en Bahía Blanca

Un hombre atropelló y mató a su hija de un año cuando ingresaba el auto al garaje de su vivienda.

El trágico episodio ocurrió ayer, alrededor de las 19:30, en una casa ubicada en Santa María al 600.

Según se estableció, el hombre de 31 años ingresaba un Fiat blanco a la garaje cuando no advirtió la presencia de la pequeña, que aparentemente gateaba en el lugar.

Fuentes oficiales indicaron que la vivienda tiene una cochera en subida y que, al momento del hecho, la beba aparentemente estaba al cuidado de una hermana de 11 años.

Tras el episodio, la niña fue trasladada de urgencia por medios particulares a un hospital, donde se constató su fallecimiento.

Personal de la comisaría Primera acudió al domicilio luego de recibir un llamado al 911.

También trabajaron en el lugar peritos de la Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo.