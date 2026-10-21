Alertan que El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la argentina Celeste Saulo, advirtió que el actual episodio climático de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes, con temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico de hasta 3,8 grados centígrados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Saulo señaló que los niveles del fenómeno podrían quedar fuera de las escalas de seguimiento utilizadas durante las últimas cuatro décadas, según alertaron este miércoles agencias de Naciones Unidas.

Ante este escenario, la funcionaria y el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, hicieron un llamamiento de emergencia para que el mundo se prepare frente a las posibles consecuencias del fenómeno, que está asociado a un aumento de las temperaturas y puede provocar graves sequías, lluvias torrenciales e inundaciones en distintas regiones del planeta.