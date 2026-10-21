Patricia Bullrich: “La gente vota por la economía y hay que llegar más holgados”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la economía es determinante al momento de votar y que el Gobierno debe llegar al final del mandato con una situación más holgada.

Lo afirmó el mismo día en que el presidente Javier Milei puso en duda a quienes aseguran que la gente no llega a fin de mes.

En declaraciones realizadas en TN, Bullrich defendió las mejoras económicas registradas, pero pidió reactivar la industria y el comercio.

También planteó la necesidad de cambios que permitan trasladar esos logros a los hogares.“La gente vota por la economía”, expresó.

“Hay que llegar más holgados”, agregó. Luego precisó: “Hay medidas que no sé si se van a tomar o no, pero las estoy planteando porque hay argentinos que quieren tener la expectativa de que ese cambio llegue”.

Bullrich señaló que “cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” y que “la expectativa es que el zapato te apriete mucho menos porque este es un Gobierno que le pone mucha atención a la economía”.

Finalmente, indicó: “Los ciudadanos están esperando que esa atención esté en ellos. Hay que entender de aquel argentino que dice ‘a mí me cuesta’, pero también hay que entender que le cuesta al Gobierno cambiar tantos años de historia”.