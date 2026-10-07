Femicidio de Myriam y Mariana: “No sé cómo afrontarlo”, dijo un familiar de las víctimas

A un año del femicidio de Myriam Adriana Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25), el hijo y hermano de las víctimas, Leandro Bustos, habló con DE LA BAHÍA y señaló que “no sé cómo afrontarlo”.

“No sé qué hacer. No puedo ni explicar el hecho de pensar que hace un año pasó todo. Es una sensación terrible. Hoy me voy a escapar al trabajo y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para pasar el día”, señaló.

“Me apoyo constantemente en mi familia, mi esposa, mis hijos, en la alegría de ellos, en el resto de familiares y amigos que se acercan constantemente, sin necesidad hablar del tema en sí y que nos ayudó siempre a salir adelante”, expresó Bustos.

Sobre Maximiliano Bustos, el acusado del doble femicidio, el familiar de las víctimas afirmó que “era una persona a la que convenía no acercarse porque en cualquier momento se podía aprovechar de la situación”.

“Sin ir más lejos, hace dos años le vendí una circular y tardó dos meses en pagarme. Siempre fue de esa manera, se aprovechaba de las situaciones. Es una persona muy machista, de la que mi mamá decía que había que tener cuidado, era una persona que no había que tener cerca”, agregó.