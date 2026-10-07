miércoles, octubre 7, 2026
La Región

Alerta vial en la ruta 35, entre Jacinto Arauz y San Martín

De La Bahía Noticias

La Policía de La Pampa informó que hay agua sobre la calzada de la ruta nacional 35, en el tramo comprendido entre Jacinto Arauz y General San Martín.

Ante esta situación, se encuentra activo un operativo de prevención.

Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad; no realizar sobrepasos y circular con extrema precaución ante el riesgo de despiste y aquaplaning.

La advertencia fue emitida este miércoles 7 de octubre a las 7:45. (Noticias del Sur)

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