Alerta vial en la ruta 35, entre Jacinto Arauz y San Martín
La Policía de La Pampa informó que hay agua sobre la calzada de la ruta nacional 35, en el tramo comprendido entre Jacinto Arauz y General San Martín.
Ante esta situación, se encuentra activo un operativo de prevención.
Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad; no realizar sobrepasos y circular con extrema precaución ante el riesgo de despiste y aquaplaning.
La advertencia fue emitida este miércoles 7 de octubre a las 7:45. (Noticias del Sur)
Comentarios