Cerrarán varios Registros del Automotor: qué oficinas dejarán de funcionar en el sudoeste bonaerense

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso el cierre operativo de 72 Registros de la Propiedad del Automotor en distintas provincias.

La medida otorga un plazo de 60 días hábiles para que las autoridades del área completen la clausura y redistribuyan los legajos a dependencias activas.

La decisión suprime 67 sedes y culmina el cese de otras cinco delegaciones eliminadas en 2025.

De este modo, los dominios radicados en las oficinas afectadas pasarán a otras dependencias para garantizar la continuidad de los trámites.

La iniciativa, que integra el plan de digitalización y reorganización del sistema registral automotor, señala que los titulares de las sedes receptoras mantendrán sus cargos bajo la nueva denominación registral.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial, los Registros del sudoeste que cierran son los de Carhué, Coronel Dorrego, General La Madrid, Laprida y Pigüé.