Realizarán nuevos cortes de tránsito por obras de bacheo

Este viernes 6 comenzará un corte total de tránsito en la intersección de Sócrates y Garibaldi, que se extenderá durante 14 días por trabajos del plan de bacheo.

En 12 de Octubre y Sarmiento habrá una reducción de calzada por tres semanas. Por este motivo, la línea 519A circulará hacia Don Ramiro por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem, Sarmiento y su recorrido habitual.

También seguirá cortada durante tres semanas la bocacalle de Teniente Farías y O’Higgins.

Por último, el corte total en Bermúdez y Humboldt se extenderá durante 14 días. La línea 516 circulará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón, Bermúdez y luego retomará su itinerario habitual.