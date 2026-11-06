La disolución de Ueno Bank en Paraguay afecta a más de 900 trabajadores en Argentina

La disolución de Ueno Bank en Paraguay impactó en las operaciones de Itti, la empresa que le brinda servicios tecnológicos y emplea a más de 900 personas en Argentina. Trabajadores denunciaron que la compañía suspendió sus actividades por 30 días y todavía no abonó los salarios correspondientes a octubre.

La firma cuenta con empleados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Neuquén, entre otras provincias. Según relataron trabajadores a la agencia EFE, recibieron este jueves un correo electrónico con la notificación de la suspensión, sin explicaciones sobre la situación.

La medida se produjo luego de que el Banco Central de Paraguay ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La entidad bancaria operaba las cuentas de al menos 2,9 millones de clientes en ese país.

Empleados de Itti también señalaron que desde el miércoles no pueden acceder a los sistemas de trabajo y que la cobertura de salud se mantendrá solamente hasta fin de mes. En agosto, la empresa ya había despedido a alrededor de 100 trabajadores en Argentina.