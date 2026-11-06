Sin acuerdo por salarios, se profundiza la crisis en la fábrica Pauny

La crisis de la fábrica de tractores Pauny, ubicada en Las Varillas, Córdoba, se profundizó luego de que la empresa y el sindicato no alcanzaran un acuerdo por el pago de los salarios atrasados.

Los trabajadores resolvieron mantener la ocupación de la planta en reclamo por sus puestos laborales.

El prosecretario de la Seccional San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Gabriel Bértola, señaló que la empresa presentó una propuesta similar a la de la audiencia anterior, pero no precisó cuándo dispondría del dinero para abonar los sueldos.

Por su parte, Pauny difundió un comunicado en el que atribuyó las dificultades a la crisis que atraviesa el sector desde hace dos años y cuestionó las medidas de protesta, al considerar que impiden mantener la producción.

La situación también es financiera. Según la Central de Deudores del Banco Central, la compañía acumula compromisos por $29.910.753.000 con entidades bancarias, de los cuales más de $21.000 millones corresponden al Banco Nación. Además, registra $1.028.417.418 en 146 cheques rechazados por falta de fondos.