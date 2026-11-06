León XIV inició una gira por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV emprendió este viernes un viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. Durante la gira tiene previsto realizar 14 vuelos y pronunciar cerca de 40 discursos.

El avión papal despegó a las 7.05 desde Roma y tiene previsto arribar a Montevideo a las 16.30, donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

La agenda incluye encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, además de actividades religiosas.

El recorrido continuará el sábado con una visita a Paysandú, donde celebrará una misa. Luego viajará a Argentina, país que, según expresó el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, conserva un recuerdo especial del papa Francisco.

También señaló que León XIV podría rendirle homenaje y cumplir el anhelo de los argentinos de recibir al sucesor de Pedro.

La última etapa será en Perú, donde el pontífice vivió durante 20 años antes de asumir como papa.

El viaje se realizará semanas después de una intervención quirúrgica en la que le extirparon parte de un pulmón. Desde el Vaticano indicaron que no fueron necesarias medidas médicas adicionales y que el pontífice, de 71 años, presenta un buen estado de salud.