Ya rige la restricción de camiones por la visita del papa León XIV: qué pasa en la provincia de Buenos Aires

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en varias rutas nacionales con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida rige desde este viernes al 13 de noviembre, en el horario de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación.

Afecta a los vehículos de las categorías de camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques y no alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.

En la provincia de Buenos Aires afecta a la ruta 5, entre Chivilcoy y Luján, y la ruta 7, en los tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján.