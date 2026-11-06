Comunicado de La Libertad Avanza sobre los despidos en Tornquist: “Nuestra más sincera solidaridad”

La Libertad Avanza Tornquist difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con los trabajadores de la Papelera del Sur y sus familias, tras el cierre de la planta y la pérdida de sus fuentes laborales.

El comunicado de LLA Tornquist:

“Ante los acontecimientos de público conocimiento, desde La Libertad Avanza Tornquist, manifestamos nuestra más sincera solidaridad con los trabajadores y las familias que enfrentan la dolorosa pérdida de su fuente de trabajo.

En estos momentos de incertidumbre y dolor es donde debemos, como vecinos y sociedad, unirnos, acompañarnos y encontrarnos en la empatía, ya que lo verdaderamente importante en estos casos, es sostenernos como sociedad”.

FOTO: Noticias Tornquist