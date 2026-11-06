EDES impulsó la modernización eléctrica y la nueva iluminación LED del club La Falda

En el marco de su compromiso con las instituciones de la comunidad, la empresa EDES acompañó al histórico club La Falda en la inauguración de su nuevo sistema integral de iluminación LED de alta eficiencia y la renovación total de su infraestructura eléctrica, una obra que se suma a la reciente incorporación del anhelado piso de parquet y permitirá mejorar las condiciones de seguridad y calidad de sus instalaciones.

El proyecto fue posible gracias a un trabajo conjunto en el que EDES realizó la donación integral de los materiales, mientras que la obra fue proyectada por un profesional matriculado y ejecutada por estudiantes del Centro de Formación Profesional Nº 402, bajo la supervisión de sus docentes.

Fue así que durante un mes y medio los alumnos realizaron allí sus prácticas profesionalizantes, convirtiendo al club en un espacio de aprendizaje y dejando una instalación segura y moderna para cientos de chicos.

EDES celebró ser parte de esta iniciativa, que demuestra cómo la articulación entre empresa, educación e instituciones puede generar un impacto positivo y duradero en la comunidad.