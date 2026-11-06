El Municipio puso en funcionamiento ocho nuevos tótems de seguridad en espacios públicos

En el marco de las políticas públicas orientadas a la prevención y el cuidado de la comunidad, la Municipalidad de Bahía Blanca avanza en la instalación de 8 tótems de seguridad inteligentes en puntos estratégicos de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo dotar a las veredas, paseos y espacios públicos de una herramienta tecnológica adicional que promueva entornos más seguros.

Ubicaciones estratégicas

Los nuevos dispositivos se están apostando en los siguientes sectores clave:

1. Parque Boronat

2. Parque Noroeste

3. Parque Independencia

4. Vereda del playón de la UNS

5. Plaza Mitre

6. Avenida Arias y Ecuador

7. Paseo de las Esculturas

8. Cabral y Avenida Dasso

“En Bahía Blanca los hechos delictivos vienen bajando, y tenemos una de las tasas de esclarecimientos más altas de la provincia de Buenos Aires y del país. Todo eso, en gran parte, gracias a nuestras cámaras. Por eso seguimos invirtiendo en tecnología.

Estos 8 tótems van a para proteger de mejor manera a nuestros vecinos en distintos espacios públicos”, manifestó el intendente Federico Susbielles.

“Seguimos trabajando para que en Bahía el ciudadano se sienta cada vez más seguro y el delincuente cada vez más inseguro”, enfatizó.

Por su parte, el Director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco aseguró que se trata de “una herramienta fundamental para darle mayor tranquilidad y seguridad al vecino”.

“Cualquier persona que sufra un percance presiona el botón y automáticamente lo está viendo y atendiendo un operador desde el centro de monitoreo. Los tótems tienen cámaras domo, es decir en 360º, además de cámara laterales que nos permite visualizar todo el sector”, explicó Pacheco.

Características técnicas y equipamiento

Cada monoposte cuenta con una estructura modular de 30 x 30 cm y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros sobre una base de hormigón.

Entre sus especificaciones principales se destacan:

Cámaras de alta definición y visión 360º: Permiten vigilancia continua y grabación de imágenes y voz en tiempo real, generando material probatorio para la Justicia.

Botón antipánico visible y accesible: Puede ser presionado por cualquier transeúnte para establecer una conexión directa con el servicio de emergencias 911 y el CEUM (Centro de Monitoreo).

Comunicación bidireccional: Equipados con altavoces y micrófonos de alta fidelidad para facilitar la emisión de alertas, instrucciones o contención en tiempo real a las víctimas.

Iluminación LED de alta potencia: Diseñada para iluminar áreas oscuras y brindar señalización visual disuasiva.

Coordinación operativa con el CEUM

Desde el CEUM se realiza la visualización permanente de las cámaras, el accionamiento de alarmas y la coordinación inmediata con las fuerzas operativas necesarias, tales como Defensa Civil, bomberos, ambulancias y móviles policiales.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de continuar incorporando tecnología de vanguardia al servicio de la seguridad ciudadana, promoviendo una respuesta más rápida ante emergencias y aumentando las capacidades de prevención en todo el partido.