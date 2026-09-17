Villarino: allanaron un establecimiento rural por abigeato

En marco de una investigación realizada por el Equipo de Delitos Rurales, el Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó el allanamiento del casco de un establecimiento rural ubicado en Mayor Buratovich (Villarino) en torno al delito de abigeato.

La causa se inició el pasado 18 de agosto con la denuncia realizada por el arrendatario de un campo de 5 mil hectáreas, donde se desarrolla la actividad ganadera.

El responsable del lugar denunció que, días atrás, encontró a un animal bovino de 400 kilos sin vida, con partes faltantes de cuartos y paletas, y rastros de un vehículo que había ingresado por el sector del desagüe. Esa información y otros elementos fueron facilitados a la policía para que se inicie la investigación.

Las pruebas recolectadas por los investigadores durante la instrucción indicaron que en aquel campo se podrían encontrar elementos de interés, por lo que se realizó el pedido de allanamiento a la justicia de Garantías.

Efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino secuestraron en el procedimiento teléfonos celulares, cortes cárnicos sin trazabilidad y elementos de faena.