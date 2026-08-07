Un hombre de Bahía murió en un choque frontal en La Pampa

Un hombre de Bahía Blanca murió este viernes al mediodía como consecuencia de un choque frontal entre un automóvil y una camioneta ocurrido sobre la Ruta Provincial 101, a pocos kilómetros de la localidad pampeana de Speluzzi.

El siniestro se produjo pasadas las 12:30 y fue protagonizado por una Renault Trafic, perteneciente a un servicio de comisionistas de Embajador Martini, y un Fiat Siena, que circulaban en sentidos opuestos.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del automóvil quedó atrapado entre los hierros.

Personal de Bomberos trabajó para rescatarlo, pero el fiscal Juan Pellegrino confirmó posteriormente que la víctima fatal era Raúl Alfredo Martínez, de Bahía Blanca, quien viajaba como acompañante en el Fiat Siena.

El conductor del automóvil fue trasladado en estado grave al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

En tanto, los dos ocupantes de la Renault Trafic también fueron asistidos por los servicios de emergencia y derivados al mismo centro de salud con distintas lesiones.