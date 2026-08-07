Buscan a un hombre de 39 años que falta de su casa desde el 24 de julio

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Walter Robledo, de 39 años, quien fue visto por última vez el 24 de julio.

Según la denuncia realizada por su pareja, Estefanía Violeta Modarelli (36), Robledo salió ese día de su domicilio de Chacabuco 1307 para dirigirse a una obra en construcción ubicada en Colombia y Estomba, donde trabajó hasta las 17:30. Desde entonces se desconoce su paradero.

La denunciante indicó que el hombre suele ausentarse de su casa durante dos o tres días y luego regresar, aunque en esta oportunidad no volvió al domicilio.

Robledo mide 1,72 metros, es de contextura delgada, tez morena, ojos marrones, cabello negro corto y barba corta. Al momento de su desaparición vestía jogger gris, camiseta térmica negra, campera azul y zapatillas deportivas negras y blancas. Además, llevaba una mochila roja con un equipo de mate.

Como señas particulares, posee tatuajes en el brazo izquierdo y en la mano derecha. Se informó que se llevó su DNI, no posee teléfono celular, no toma medicación, no presenta enfermedades y no utiliza redes sociales.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911 o a la dependencia policial más cercana.