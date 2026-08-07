viernes, agosto 7, 2026
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Olimpo visita a Huracán Las Heras por la segunda fecha del Nonagonal

De La Bahía 915

Olimpo enfrentará mañana a Huracán Las Heras por a la segunda fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio General San Martín de Mendoza y contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca.

Entre los convocados figuran los arqueros Geist y Lungarzo; los defensores Bellone, Chimino, Ferreyra, Hertel, Lapetina y Moiraghi; los volantes Amarilla, Coacci, Fernández, Hernández, Ramírez, Stancato y Vargas; y los delanteros Espejo, González, Guille, Ibarra y Olivera.

Villa Mitre enfrenta a Cipolletti en El Fortín por el Federal A: transmite DE LA BAHÍA

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