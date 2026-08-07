Olimpo visita a Huracán Las Heras por la segunda fecha del Nonagonal
Olimpo enfrentará mañana a Huracán Las Heras por a la segunda fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.
El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio General San Martín de Mendoza y contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca.
Entre los convocados figuran los arqueros Geist y Lungarzo; los defensores Bellone, Chimino, Ferreyra, Hertel, Lapetina y Moiraghi; los volantes Amarilla, Coacci, Fernández, Hernández, Ramírez, Stancato y Vargas; y los delanteros Espejo, González, Guille, Ibarra y Olivera.
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