Villa Mitre enfrenta a Cipolletti en El Fortín por el Federal A: transmite DE LA BAHÍA

Villa Mitre recibirá a Cipolletti este sábado 8 de agosto, desde las 15:30, en El Fortín, por la segunda fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El encuentro será arbitrado por Fernando Rekers.

El club informó que las entradas estarán a la venta el sábado, de 10:30 a 15:30, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta.

Los valores serán de $24.000 para la entrada general, $17.000 para socios, menores y jubilados. Además, quienes deseen acceder a la platea deberán abonar un adicional de $25.000 los socios y $35.000 los no socios.

Los menores de 12 años con la cuota social al día ingresarán sin cargo.

El partido será transmitido por DE LA BAHÍA, desde las 15.