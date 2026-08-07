Villa Mitre enfrenta a Cipolletti en El Fortín por el Federal A: transmite DE LA BAHÍA
Villa Mitre recibirá a Cipolletti este sábado 8 de agosto, desde las 15:30, en El Fortín, por la segunda fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El encuentro será arbitrado por Fernando Rekers.
El club informó que las entradas estarán a la venta el sábado, de 10:30 a 15:30, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta.
Los valores serán de $24.000 para la entrada general, $17.000 para socios, menores y jubilados. Además, quienes deseen acceder a la platea deberán abonar un adicional de $25.000 los socios y $35.000 los no socios.
Los menores de 12 años con la cuota social al día ingresarán sin cargo.
El partido será transmitido por DE LA BAHÍA, desde las 15.
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