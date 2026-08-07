Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a otros dos inquilinos

La Fiscalía a cargo de Raúl Garzón ordenó la detención de otras dos personas en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Se trata de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, una pareja que compartía la vivienda con Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.

Ambos residían como inquilinos en la planta alta del domicilio donde, según la hipótesis judicial, la adolescente fue asesinada y descuartizada. Los nuevos detenidos fueron imputados por el delito de encubrimiento agravado.

De acuerdo con la investigación, Córdoba y Ascarruz habrían estado en el inmueble cuando ocurrió el crimen y habrían conocido lo sucedido. La Fiscalía considera que, pese a ello, no realizaron la denuncia y encubrieron a Barrelier.

Las detenciones están vinculadas con las pericias acústicas efectuadas en la vivienda. Los estudios buscaron determinar si desde la planta alta podían escucharse gritos o ruidos provenientes del ambiente donde habría sido atacada la víctima.

Los investigadores también tuvieron en cuenta las características del domicilio y que la habitación donde presuntamente ocurrió el crimen no tenía puerta. Para la Fiscalía, esas condiciones hacen improbable que quienes se encontraban en la casa no hubieran advertido lo que sucedía.

Una hipótesis similar integra la acusación contra la actual pareja de Barrelier, Marianela Soledad Palmero. Con estas dos nuevas detenciones, la causa suma seis personas privadas de su libertad, mientras continúa la producción de pruebas para determinar la responsabilidad de cada una. (Cadena 3)