Intervenciones en la red afectan el suministro de agua en algunos sectores de Bahía Blanca

La empresa ABSA anunció que hoy se llevan adelante tareas de reparación y trabajos programados sobre la red de agua en Bahía Blanca.

Por un lado, se realizan intervenciones sobre la cañería en calle Santa Cruz al 1000, que afectan el suministro de agua en el barrio Noroeste hasta la finalización de las tareas.

Por otro lado, se ejecutan trabajos de mantenimiento en la intersección de Berutti y Montevideo, que alteran el servicio en el cuadrante delimitado por las calles Brown, Chile, Río Negro y Undiano.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.