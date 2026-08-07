Un hombre quedó detenido en Bahía Blanca por tener marihuana para la venta

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía N°19, el Juzgado de Garantías N.º 4 ordenó la detención de Eber Walter Emanuel Cáseres por haber tenido droga fraccionada para la venta.

La causa se inició el 29 de marzo de 2025 cuando personal de U.T.O.I. Interior Sur lo interceptó y lo requisó.

De este modo, los policías encontraron marihuana fraccionada en envoltorios de nylon dentro en una bolsa que tenía en su mochila.

Además, en el procedimiento se secuestró el teléfono celular de Cáseres, de cuyo análisis surgieron fotos y conversaciones con varias personas, en las cuales se habla de la mecánica para la venta de droga, precios y puntos de encuentro para llevar a cabo las transacciones.

El acusado fue indagado, pero decidió no prestar declaración y quedó imputado de delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas a potenciales consumidores.