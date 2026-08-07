El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, lanzó una advertencia al gobierno de Javier Milei al sostener que “tiene que tener claro que no sirve de nada tener equilibrio fiscal si no hay un equilibrio social”.

“Vos podés tener muy ordenado el superávit y la macro pero cuando abajo el pueblo empieza a tener necesidades y empieza a tener que despojarse de sus cuestiones diarias que le dan dignidad”, agregó el dirigente gremial.

En una entrevista con radio La Red, puso el foco en la pérdida de empleos formales.

“La situación del trabajo es muy difícil. Se perdieron 380.000 puestos de trabajo, cierran empresas todos los días, hay desinversiones y el poco trabajo formal que queda migra al informal. Hay una destrucción del mundo laboral a una velocidad y el gobierno no se da cuenta que hay que generar un ámbito donde construir desarrollo y producción”, cuestionó.