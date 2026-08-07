Está a punto de concretarse el fichaje de Gerónimo Rulli en el Manchester City

El Manchester City pagará 3,5 millones de euros por el arquero argentino Gerónimo Rulli, quien se convertirá en el segundo portero del equipo inglés.

Según informaron medios franceses, Rulli dejará el Olympique de Marsella y firmará un contrato por dos años.

La salida del futbolista, que fue campeón del mundo con Argentina en 2022, alivia la delicada situación financiera del club francés, que necesitaba reducir su masa salarial.

El acuerdo entre ambas instituciones ya está cerrado.

El jugador viajará este viernes a Inglaterra para realizarse la revisión médica y luego sumarse al plantel dirigido por Enzo Maresca.