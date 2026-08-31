Investigan a los responsables de un hogar de ancianos por usar sus datos para obtener dinero

Dos domicilios de Punta Alta fueron allanados en busca de elementos de interés en el marco de una investigación por una defraudación informática que habría sufrido un hombre, quien se encontraba internado en un hogar de ancianos.

Uno de los domicilios, Darwin al 300, pertenece a la pareja responsable de la residencia, mientras que el otro, Humberto Primo al 1000, es el hogar donde se encontraba alojada la víctima.

La investigación se inició con la denuncia realizada en febrero del presente año por el propio damnificado, quien refirió que su nieta -encargada de manejar sus cuentas- había ido a renovar los plazos fijos y las cuentas estaban suspendidas.

En ese contexto, se detectó un préstamo por 10 millones de pesos, que nunca había solicitado, diversas transferencias y compras, por lo que se brindó esa información a la justicia para iniciar las tareas investigativas.

La pesquisa permitió determinar que el responsable del hogar y su pareja habían accedido al dinero con los datos de la víctima y utilizado a otras personas como receptoras, para desviar la atención, y que -más tarde- esas sumas eran transferidas hacia sus cuentas.

En los domicilios, personal de Cibercrimen Región Interior secuestró teléfonos celulares y documentación, que serán peritados en busca de mayores pruebas para la causa.