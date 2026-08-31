Vinculan el tratamiento con estatinas a menor riesgo de desarrollar demencia

Iniciar un tratamiento con estatinas poco después del diagnóstico de diabetes tipo 2 se asoció con un riesgo de demencia un 15% menor a diez años.

Este es el resultado de un nuevo estudio presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. La investigación analizó los registros clínicos de más de 132.000 personas en Dinamarca.

El trabajo comparó a quienes comenzaron el tratamiento temprano con quienes no lo hicieron.

El inicio temprano se asoció con una reducción del 15% del riesgo de deterioro cognitivo, mientras que el inicio tardío mostró una baja del 10%. Los autores del estudio remarcaron que se trata de una investigación observacional.

Por lo tanto, no permite afirmar por sí sola que estos medicamentos prevengan la demencia.