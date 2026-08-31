martes, septiembre 1, 2026
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Inauguraron un nuevo jardín de infantes en el barrio Tierras Argentinas

De La Bahía 915

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, encabezó este lunes la inauguración del nuevo Jardín de Infantes del barrio Tierras Argentinas, una obra esperada por las familias de la zona.

“Un sueño de las familias de Tierras Argentinas hoy se hizo realidad”, expresó el jefe comunal. La inauguración se realizó “con mucha emoción y rodeados de comunidad”.

El establecimiento cuenta con tres aulas, una sala de música, un espacio recreativo y un patio destinado al juego y el aprendizaje de los niños.

Susbielles señaló que el municipio “sigue invirtiendo la totalidad del Fondo Educativo para mejorar la infraestructura escolar y, sobre todo, para crear oportunidades”.

“Pasamos momentos duros, es cierto, pero hoy miramos hacia adelante llenos de obras y esperanza”, afirmó el intendente, y convocó a “seguir construyendo futuro juntos”.

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