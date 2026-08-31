La inflación de agosto fue de 1,79% en Bahía Blanca, informó el IPC OnLine

El IPC Online registró en agosto de 2026 una inflación mensual del 1,79% en Bahía Blanca.

“El resultado supone una aceleración de 0,53 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el índice había aumentado un 1,26%. En términos relativos, el ritmo mensual creció cerca del 42%, aunque permaneció por debajo de los registros observados entre enero y junio”, expresa el informe.

La variación interanual del IPC Online se ubicó en 27,01%, levemente más elevada que el mes anterior de 26,94%. El relevamiento comprendió 5.273 productos y servicios y 13.162 precios, con una cobertura informada del 75,43%.

“Estos datos describen el universo efectivamente observado por el indicador y deben considerarse al compararlos con índices de cobertura nacional y estructuras de ponderación diferentes”, expresa el trabajo.

Todos los capítulos del IPC Online terminaron agosto con variaciones positivas. Educación registró el mayor incremento, con un 4,47%, explicado por una suba del 4,97% durante la primera semana y estabilidad posterior.

“Por tratarse de un movimiento concentrado, será necesario observar septiembre para determinar si respondió a ajustes puntuales o si inaugura una nueva secuencia de aumentos”, explica el informe.

Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 2,23%, seguido por alimentos y bebidas, con 1,93%. También se ubicaron por encima del nivel general esparcimiento, con 1,83%, y atención médica y gastos para la salud, con 1,80%. Transporte y comunicaciones aumentó 1,74%; indumentaria, 1,64%; vivienda y servicios básicos, 1,34%; y otros bienes y servicios, apenas 0,26%.

Alimentos y bebidas merece especial atención no solo por su variación del 1,93%, sino también por su peso dentro del gasto de los hogares. Sin contar con una tabla de incidencias, no puede afirmarse cuánto aportó cada capítulo al aumento del nivel general. Sin embargo, su ponderación y el incremento observado permiten identificarlo como uno de los focos relevantes del mes.

En el nivel más desagregado, alojamiento encabezó las subas con un 12,36%. Le siguieron muebles, colchones y almohadas, con 9,96%; margarinas y grasas, con 8,39%; agua y servicios sanitarios, con 7,59%; y frutas frescas, con 7,14%.

También se registraron aumentos elevados en libros, 6,61%; combustibles para la vivienda, 6,25%; verduras secas y en conserva, 5,63%; ómnibus, 5,47%; verduras frescas y congeladas, 5,40%; y educación formal, 5,33%. La presencia simultánea de alojamiento, transporte público, servicios domiciliarios y alimentos frescos sugiere que la aceleración no se limitó a un único mercado.

Dentro de los alimentos, además de frutas y verduras, subieron café, 4,64%; yerba mate, 2,93%; quesos, 2,38%; carne vacuna, 2,11%; aceites, 1,92%; productos de panificación, 1,78%; y harina, arroz y otros cereales, 1,14%. La carne de ave disminuyó 0,27%, mientras que huevos bajó 0,21%, fiambres y embutidos retrocedieron 0,52% y pescados frescos y congelados cayeron 0,77%.

La mayor baja correspondió a servicios para el cuidado personal, con un 11,84%. Por la magnitud de la variación, convendría comprobar si responde a promociones, cambios en la composición de la muestra o reducciones efectivas de precios. También disminuyeron elementos para audio, fotografía, video y computación, 2,33%; transporte por turismo, 2,32%; accesorios y reparaciones para automóviles, 1,32%; y excursiones y paquetes turísticos, 0,89%.