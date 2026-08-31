Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos

Boca Juniors acordó la venta del delantero Exequiel Zeballos al Monza de Italia por una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

La operación le permite al club cobrar por un futbolista que tenía contrato hasta fin de año y podía marcharse libre.

Según el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo incluye una cláusula que le reserva a Boca un 40% de una futura transferencia. El extremo de 24 años firmará un contrato por cinco temporadas con el equipo de la Serie A.

Zeballos ya no era tenido en cuenta por el entrenador Vasco Arruabarrena y había decidido no renovar su vínculo.

Antes de que se cerrara la operación, Napoli y Parma también mostraron interés en el jugador.